◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 韓国 7-2 オーストラリア(9日、東京ドーム)

韓国の主将イ ジョンフ選手が9回にチームを救う好プレーを見せチームの最大のピンチを防ぎました。

前日のチャイニーズ・タイペイ戦で延長戦に敗れ1勝2敗と崖っぷちに立っていた韓国。日本戦でホームランを放ったキム ヘソン選手が人差し指の違和感でスタメンを外れる中、韓国が自力で2位になるにはオーストラリアに2失点以内かつ5点差以上で勝利が絶対条件でした。

先制に成功するも5点リードという高い壁にオーストラリアも簡単には負けてくれません。

8回を終えた時点で6-2。ここで主将のイ ジョンフ選手が相手のミスを誘う強振で1・3塁とチャンスを広げます。そして犠牲フライで1点をもぎ取り、抑えきれれば韓国が準々決勝進出。

1アウト1塁でリクソン・ウィングローブ選手のするどいあたりは右中間へ。抜ければ追加点を与える場面でイ ジョンフ選手がスライディングキャッチ。最大のピンチをしのぎました。そして続く打者を内野フライで打ち取り韓国が崖っぷちからマイアミへのチケットを手にしました。

仲間が周りで歓喜の輪を作りますが、流す涙をグラブで隠すイ ジョンフ選手。

プールCは日本と韓国が世界一へ向け1次ラウンドを突破しました。