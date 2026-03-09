【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 1−5 名古屋グランパス（3月7日／ベスト電機スタジアム）

【映像】痛恨イエロー→涙で退場の瞬間

アビスパ福岡のDF辻岡佑真が、2度目の警告を受けて痛恨の退場となった。ファンたちからは厳しい声と同情の声が上がっている。

福岡は3月7日、明治安田J1百年構想リーグの第5節で名古屋グランパスとホームで対戦した。今季から福岡でプレーする辻岡は、3バックの左として初スタメンを飾った。

試合は序盤から連続して名古屋にゴールを奪われる苦しい展開に。すると61分には辻岡が、入れ替わられる形で突破を許したFWマルクス・ヴィニシウスを後ろから抱きついて倒して、警告を受けていた。

さらに名古屋が1点を追加して、0ー4で迎えた83分、福岡の攻撃を弾いた名古屋がカウンターを仕掛ける。FW木村勇大が持ち運ぼうとしたところに、辻岡がチェックに行くと両者が激しく接触。木村が先にボールに触っており、辻岡のコンタクトが遅れて入ったことで、辻岡にはイエローカードが出された。これが痛恨の2枚目。4点を追いかける福岡は、数的不利となった。

このプレーで痛めた辻岡は足を伸ばしながら、FWベン・カリファに引き起こされてピッチを後に。判定には納得している様子だが、ラインアウトした直後にはユニフォームで顔を覆い、ベンチ裏では目頭を押さえた。

辻岡の退場についてABEMAのコメント欄やSNSでは「これはいかん」「ついにかました」「荒すぎるやろ」「ひでーな流石に」「ボロボロやな」「カードを1枚もらってる選手がやるプレーじゃない」「ちょっと冷静になれば止まれたと思うんだよな」と厳しい声が。

一方で「結果的に痛い洗礼になってしまったな」「泣いてんのか辻岡」「辻岡魂を見せたよ、彼には拍手を送りたい」「顔上げろよ次やり返せよ」とファンからは応援のメッセージも多く寄せられた。

福岡は前節のヴィッセル神戸戦でもMF見木友哉が一発レッドカードで退場になるなど、2試合続けての数的不利に。その後1点を返すも1ー5の完敗で、5戦未勝利と苦しい時を過ごしている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）