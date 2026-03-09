【WBC順位表】崖っぷちの韓国が大逆転でC組突破！ 1位通過の日本に続き準々決勝へ
20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンド。9日、プールCの準々決勝進出2チームが確定しました。
1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。プールCの日本は前日までに3連勝を飾り、10日のチェコ戦を前に1位通過を決めていました。
この日は韓国とオーストラリアが激突。韓国は前日にチャイニーズ・タイペイに敗れて、1勝2敗の4位転落で崖っぷちで勝利が絶対条件。オーストラリアは勝てば自力で準々決勝進出が決まる一戦でした。
試合は韓国のムン ボギョン選手が2回に先制2ランを放つなど、3安打4打点の大暴れ。打線が奮起して、オーストラリアを7−2で下しました。
これで韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイの3チームが通算2勝2敗へ。大会規定により、3チーム間の失点率の争いとなり、最も低かった韓国が大逆転で2位通過となりました。
日本と韓国が進む準々決勝。対戦相手はプールDの1、2位チームとなります。プールDでは、打線好調で2連勝しているドミニカ共和国やベネズエラが有力視されています。
【9日試合】※日本時間
＜プールA＞
キューバ 7−4 コロンビア
パナマ 4−3 カナダ
＜プールB＞
イタリア 7−4 イギリス
メキシコ 16−0 ブラジル
＜プールC＞
韓国 7−2 オーストラリア
＜プールD＞
ドミニカ共和国 12−1 オランダ
イスラエル 5−0 ニカラグア
【10日試合】
＜プールA＞
パナマ − コロンビア
プエルトリコ − キューバ
＜プールB＞
イギリス − ブラジル
アメリカ − メキシコ
＜プールC＞
日本 −チェコ
＜プールD＞
イスラエル − ドミニカ共和国
ニカラグア − ベネズエラ
＜1次ラウンド＞
6日 ○ 13-0 チャイニーズ・タイペイ
7日 ○ 8-6 韓国
8日 ○ 4-3 オーストラリア
10日 チェコ