20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンド。9日、プールCの準々決勝進出2チームが確定しました。

1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。プールCの日本は前日までに3連勝を飾り、10日のチェコ戦を前に1位通過を決めていました。

この日は韓国とオーストラリアが激突。韓国は前日にチャイニーズ・タイペイに敗れて、1勝2敗の4位転落で崖っぷちで勝利が絶対条件。オーストラリアは勝てば自力で準々決勝進出が決まる一戦でした。

試合は韓国のムン ボギョン選手が2回に先制2ランを放つなど、3安打4打点の大暴れ。打線が奮起して、オーストラリアを7−2で下しました。

これで韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイの3チームが通算2勝2敗へ。大会規定により、3チーム間の失点率の争いとなり、最も低かった韓国が大逆転で2位通過となりました。

日本と韓国が進む準々決勝。対戦相手はプールDの1、2位チームとなります。プールDでは、打線好調で2連勝しているドミニカ共和国やベネズエラが有力視されています。

【9日試合】※日本時間

＜プールA＞

キューバ 7−4 コロンビア

パナマ 4−3 カナダ

＜プールB＞

イタリア 7−4 イギリス

メキシコ 16−0 ブラジル

＜プールC＞

韓国 7−2 オーストラリア

＜プールD＞

ドミニカ共和国 12−1 オランダ

イスラエル 5−0 ニカラグア

【10日試合】

＜プールA＞

パナマ − コロンビア

プエルトリコ − キューバ

＜プールB＞

イギリス − ブラジル

アメリカ − メキシコ

＜プールC＞

日本 −チェコ

＜プールD＞

イスラエル − ドミニカ共和国

ニカラグア − ベネズエラ

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13-0 チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8-6 韓国8日 ○ 4-3 オーストラリア10日 チェコ