6人組男性アイドルグループ・GENTLE GUM（ジェントルガム）の久峩千明さんは3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。ソロショットを公開したところ、脚に注目が集まっています。

【写真】「毛深けぇ！」「ビックリした」

「すね毛で横転」

久峩さんは自身のソロショットを投稿。「またお腹だしちゃったー！」とありますが、写真で露出しているのは左脚です。X上では、かわいらしい顔立ちとギャップのある左脚に注目が集まっています。

この投稿には「毛深けぇ！」「ボーボーだ」「すね毛で横転」「ビックリした」「顔より足に目がいってしまった」「顔と足毛の対比www」「アイドルって脱毛しないの？」などの声が寄せられました。

ソロショットをたびたび投稿

過去にもソロショットをたびたび投稿している久峩さん。4日には、赤いパジャマを着用した姿を披露しました。アイドルらしいイケメンな自撮りショットです。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)