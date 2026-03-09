¡ÈÅìµþ¤Î´ñÀ×¡É¤ËÎÞ¡¢ÎÞ¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¥Ê¥¤¥ó¤Ï¶¸´îÍðÉñ¡Ä¼ç¾¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¡¢´ÆÆÄ¤â´¶¶Ë¤Þ¤ë
¼ºÅÀÎ¨¤Îº¹¤Ç´Ú¹ñ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË
¢£´Ú¹ñ 7¡¼2 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê9Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤Ç¹ë½£ÂåÉ½¤Ë7-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Ï¸Â¤é¤ì¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ñÀ×¤ÎÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¥Ê¥¤¥ó¤ÏÎÞ¡£¡È´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡É¤³¤È¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7Æü¤ËÆüËÜ¡¢9Æü¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ËÇÔ¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡Ö5ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¾¡Íø¡×¤«¤Ä¡Ö2¼ºÅÀ°ÊÆâ¡×¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½øÈ×¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÌÔ¹¶¤·¤Æ5-0¤È¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·5²ó¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ë¥ó¥°¤ËÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤¦¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â6²ó¤Ë¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇºÆ¤Ó5ÅÀº¹¡£¤·¤«¤·8²ó¤Ë¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥Ð¥¶¡¼¥Ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ4ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª9²ó¤Ë1ÅÀ°Ê¾å¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤Çµ¾Èô¤Ç7ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ï1»à°ìÎÝ¤«¤éÄ¹ÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢±¦Íã¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î¹¥¼é¤ÇÁË»ß¡£ºÇ¸å¤Ï°ìÈô¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢¥°¥é¥Ö¤Ç´é¤ò¤¦¤º¤á¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¹æµã¡£¥Ê¥¤¥ó¤âÎØ¤òºî¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡2009Ç¯Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2013Ç¯Âç²ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢Âè5²óÂç²ñ¤Þ¤ÇÆÍÇË¤Ç¤¤º¤ËÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤Î´¿´î¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤âÇúÈ¯¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë