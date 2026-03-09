韓国が1次ラウンド突破を決めた

■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）

韓国代表は9日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で豪州代表に7-2で勝利した。1次ラウンド突破は限られた条件だったが、奇跡の突破を果たすと、韓国ナインは涙。“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ）はその場で崩れ落ち、しばらく立ち上がれなかった。

序盤から打線が豪州投手陣を攻略した。2回無死一塁で打席に入ったムン・ボギョン内野手が右中間席に2ランを放ち先制。3回には、イ・ジョンフ外野手の適時二塁打などで2点を追加した。4回は無得点に終わったが、5回2死二塁の得点機で先制アーチのムンが適時打を放ち5点目を奪った。

5回に豪州のロビー・グレンディニング内野手に本塁打を打たれ、リードが4点となったが、6回に打線が6点目を奪い、2位通過に必要な“条件”が復活。8回にも1点を返され4点差になるも、直後の9回に1点を奪い返し、再び5点リードに戻した。9回はチョ・ビョンヒョンが無失点に抑えて勝利。“1点”を巡る激闘を終えたナインは抱き合って喜び、涙を流す選手もいた。

この試合が始まる時点で、3戦全勝の日本が、10日のチェコ戦を残して1位通過を決めていた。2勝1敗のオーストラリア、1勝2敗の韓国、全4試合を終えて2勝2敗のチャイニーズ・タイペイの3チームに2位通過の可能性が残っていた。

結局3チームが2勝2敗で並んだが、この場合は当該チームとの対戦成績で順位を決め、それでも決まらない場合は当該チーム間の失点率（失点÷守備アウト数）、防御率、打率、抽選の順で決めるルールだった。3チーム間の対戦成績は、いずれも1勝1敗。失点率で韓国が勝ち上がった。

米マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝は、日本代表が14日（日本時間15日）にD組（ドミニカ共和国、ベネズエラ、イスラエル、オランダ、ニカラグア）の2位と対戦。韓国代表は13日（同14日）に同組1位と対戦する。（Full-Count編集部）