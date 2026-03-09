俳優の佐藤健さん（36）が9日、自身がアンバサダーを務める緑茶ブランドのPRイベントに登壇。SNSとの付き合い方について語りました。

イベントでは、新CMの舞台でもあるラジオ風スタジオが登場し、一般募集した質問に回答する“お便り相談室”のコーナーが設けられました。

“日々大量の情報に触れていて、時々物事に深く向き合えていないような感覚があります。佐藤さんは何事にもしっかりとご自身の考えを持たれているイメージですが、SNSとの付き合い方など意識されていることはありますか？”という質問が。

佐藤さんは、「SNSやスマホと向き合っているような感覚になってしまうと思うんですけど、やっぱり発信するのもSNSを利用するのも“人”なので、その先の人間をちゃんと想像できるかということが大事だと思います」と語りました。

さらに、「なにか情報を受け取る時も、インターネットが発信してるわけじゃなくてその先の誰か人間が発信している。普通に会話してたら、“この人本当のこと言ってるのかな”とか、“ウソついてるのかな”って普通にみんな考えると思うんですけど、SNSも一緒なので。逆に何か発信する時もその先に絶対それを受け取る誰かがいるので、その人のことをちゃんと思い浮かべるということは大切かなと思います」と考えを話しました。

佐藤さんが登場したのは、『綾鷹 HITOIKI STUDIO』PRイベントです。