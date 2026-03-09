野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」（読売新聞社など主催）で３連勝し、Ｃ組１位での準々決勝進出を決めた日本代表「侍ジャパン」。

打撃好調なのが、米大リーグで実績を積み重ねている大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）の３人衆だ。今後は徹底マークも予想されるだけに、他の打者の奮起が期待される。

初戦の台湾戦で１番大谷が放った先制満塁本塁打が号砲となり、日本は３試合で計２５得点をマーク。目を引くのが効果的な一発だ。韓国戦は鈴木の２発などで接戦を制し、８日の豪州戦も吉田の２ランで逆転勝ちした。ここまで大谷、鈴木、吉田が２発ずつ放ち、計６本塁打。１次ラウンド４試合で４本塁打だった前回大会をすでに上回る。

ただ、豪州戦では懸念材料も浮き彫りとなった。鈴木と吉田が四球で出塁した一回二死一、二塁の好機で岡本（ブルージェイズ）が凡退。嫌な流れが尾を引き、ゼロ行進が続いた。岡本は３試合で１安打。国内組で上位打線に名を連ねる近藤（ソフトバンク）も無安打と振るわず、村上（ホワイトソックス）も１打点と元気がない。

井端監督は豪州戦後、「台湾、韓国と日本に近い投手の後で（豪州の長身投手に）苦しめられた。向こう（米国）ではそういう投手が多くなると思うので対策を練らないといけない」と課題を挙げた。前回大会では米国に場所を移して村上や岡本が本領を発揮した。「しっかり勝てるように頑張りたい」と岡本。連覇に向け、大谷、鈴木、吉田に続く打者の存在がカギを握りそうだ。