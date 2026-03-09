SWEET STEADY栗田なつか（23）が“エキセントリック”なバズり旋風を誓った。

東京ディズニーランドの期間限定スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」（4月9日開始）の特別メニューやグッズの解禁日となる9日、園内を訪問し、その魅力を徹底リポート。グループの新曲「SWEET STEP」はディズニーパレードを意識した振り付けとなっているといい「ご縁だと思います。私たちもエキセントリックにバズりたいねん！」と楽曲歌詞に登場する「エキセントリック」と自身の故郷京都の関西弁も交えて抱負を掲げた。

2月にリリースした「SWEET STEP」は明るくポップな曲調でSNSを中心にジワジワと人気を広げている。「頭から離れないくせになる曲です。歌詞で『バズってこ』とかって自分たちであんまり言わなかったなと思いますし、なかなかないワードですよね。でも、今、目標にしていることでもありますし、たくさんの人に好きになってもらって、そうなれたらいいなと思っています」と力を込めた。

SWEET STEADYはFRUITS ZIPPERらと同じアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」で活動中。他グループもそれぞれSNSで人気となった楽曲を持っており「次は私たちが」と意気込みは強い。「今まではKAWAII LAB.から私たちを知ってもらうことが多かったので、今度はグループ先行で知っていただけるようにしていきたいです」。4月4日と5日には千葉・幕張メッセで2周年記念公演も予定しており「バックモニターのある会場でのライブは始めてですし、初挑戦なことが多いです。セットリストもメンバーやスタッフさんと話し合って、自分たちの希望とかもお伝えしました。これからの“すいすて”が楽しみになるような内容になるかな。私たちやファンのみなさんが泣いちゃうようなエモい時間もあると思います」と予告した。

この日は俳優の近藤雄介（33）と共に、4月開始の映画「シュガー・ラッシュ」に登場するキャラクター、ヴァネロペが思い描いたお菓子のリゾートをテーマとして特別イベントの模様をリポートした。グループから1人での参戦となったが「去年のハロウィーン企画でも近藤さんとはご一緒していたので、安心して来ることができました」と笑顔。近藤からは新曲を褒められたといい「きいてくださっていてうれしかったです。ぜひライブにも来てほしいですね」と呼びかけていた。

2人のリポートの詳細模様は日刊スポーツYouTubeチャンネルでも後日公開予定。