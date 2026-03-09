◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 韓国 7-2 オーストラリア(9日、東京ドーム)

前日のチャイニーズ・タイペイ戦で延長戦に敗れ1勝2敗と崖っぷちに立っていた韓国が準々決勝進出を勝ち取りました。

すでに日本が3連勝と1位通過を決め、2位争いが繰り広げられているプールC。韓国が自力で2位になるにはオーストラリアに2失点以内かつ5点差以上で勝利が必要でした。

2回にムン ボギョン選手がライトスタンドへ2ランホームランで先制に成功すると、韓国打線が勢いづき、5回表を終えて5ｰ0とリードします。その後オーストラリアにソロホームランを打たれるも直後の攻撃で再び1点を追加。7回にオーストラリアに無死1・2塁と危ない場面もありましたが、ここを踏ん張り無失点でしのぎます。固唾をのんで見守っている韓国ベンチも空振り三振に飛び出してガッツポーズ。

しかし、8回にオーストラリアが地道に打線をつなぎ、1アウト2塁でトラビス・バザーナ選手がレフト前へタイムリーヒット。韓国が準々決勝へ進むには9回で得点を取り、オーストラリアを無失点で抑えることが絶対条件となります。

上位打線からスタートとなった韓国。主将のイ ジョンフ選手が1アウト1塁で打席に立つと投手のグラブをはじく強振。球をショートが捕球するも2塁への送球がそれて1・3塁とチャンスを広げます。次の打者が犠牲フライで土壇場で再び韓国が5点差のリードを広げます。最後はオーストラリア打線を抑え、韓国が準々決勝進出を勝ち取りました。