俳優近藤雄介（33）とSWEET STEADY栗田なつか（23）が、東京ディズニーランドの期間限定スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」（4月9日開始）の特別メニューやグッズの解禁日となる9日、園内を訪問し、その魅力を徹底リポートした。

映画「シュガー・ラッシュ」に登場するキャラクター、ヴァネロペが思い描いたお菓子のリゾートをテーマに、昨年に続いて開催。「Yummy（おいしい）」を合言葉に、園内はカラフルでポップな装飾で彩られた。

栗田は昨年開催時に先輩グループ、CANDY TUNEの福山梨乃と小川奈々子が訪れていた写真などを見ていたといい「かわいくて、ずっと行きたいなと思っていました。お仕事で来れてうれしいです」とニッコリ。近藤も「僕も始めて来ましたが、世界観がしっかり出ていて自然と気分が上がりますね。入り口や店舗の装飾もおしゃれです」と話した。

グッズでは小袋に入ったチョコレートやクッキー、グミなどをパルフェをイメージしたカップに入れて持ち運べる「パルパルーザ・パルフェ」売り場を訪れ、好きなお菓子を選んだ。栗田は「パルフェももちろん、ポーチもかわいかったです。家で飾りたい」。グミを試食した近藤は「おいしい！いろんな味があって、これは楽しめますね」と力を込めた。

フードではソースやトッピングを選んで完成させるパフェや、ヴァネロペをイメージして作られたレモン風味のドーナツなどもリポート。栗田は「ドーナツはしっかり世界観が再現されていて、女の子はひかれる気がしますね。味もおいしいですよ」と太鼓判。4月9日からはパレードなども開始予定で、近藤は「まさしくYummy！ でした。来月が待ち切れないですね。またしっかりリポートしていきたいと思います！」と誓っていた。

2人のリポートの詳細模様は日刊スポーツYouTubeチャンネルでも後日公開予定。