12星座×タロット占い「天秤座（てんびん座）」2026年3月9日（月）〜3月15日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月9日（月）〜3月15日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■天秤座（てんびん座）
カード：ワンドの7（逆位置）
あちこち意見が飛んでくる週。全員を納得させようとすると消耗するだけ。本当に守るべき優先順位を決めて、それ以外は丁寧にかわして。疲れたときは休む判断も強さの1つ。戦う相手を絞っていこう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
