元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が人生初のフルマラソン完走を報告した。

９日に自身のインスタグラムを更新した須田。「人生初のフルマラソン無事に完走しました タイムは５：０１：０７ 目標は完走することだったので、思ったより早いゴールでびっくり！！でもこれは私の力ではなく、応援とサポートの力。本当に本当に、ありがとうございました」と報告。マラソンへの思いや心境などをつづり、完走の文字が書かれたパネルを持った笑顔のショットやレース中のショットをアップ。最後に「一緒に走られた皆様、キラキラしていて本当に素敵でした。お疲れ様でした。いっぱい自分を甘やかしてくださいね」と呼びかけ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「亜香里ちゃんお疲れ様」「完走凄い」「亜香里ちゃんの魅力が溢れ出た一日だった」「長距離嫌いな自分も走ろって思いました」「また１つ素敵な宝物が増えたね」「ゴール前も直後もまるで日常の様に自然体な笑顔見せてくれてありがとう」「改めて亜香里ちゃんのファンでよかったと思った！」「走ってる姿はやっぱり美しいですね」などの声が寄せられている。