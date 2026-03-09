5人の子供たちを連れてバツ2となった妻と、14歳年下の夫。家族同然の時間を積み重ねてきた二人が、一線を超えて「恋人」となった情熱的な夜のエピソードが語られた。

【映像】子供たちの目の前で夫からのキスを明かす妻

2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。

スーパーの鮮魚店で出会い、野球指導などを通じて妻の5人の連れ子たちとも絆を深めていた夫は、彼女の離婚後、家探しや育児を献身的にサポートし続けていた。

夫の尽力によりようやく新居が見つかり、無事に引っ越しを終えた翌日のこと。二人は長男に下の子たちの留守番を頼み、初めて二人きりで飲みに出かけた。そこで互いの思いを確信した二人は、店を出る頃には自然と手を繋いでいたという。さらに、帰り道に立ち寄った近所の公園で、夫が妻の顔を「グッとして」ファーストキスを交わした。

妻はこの時の様子を、スタジオに集結した前夫との子供たちの前で「もう、ファーストキスなのにすっごいハードなキス。かなり濃厚な…」と赤裸々に暴露。思わず藤井隆が「いらんねん！ええって、その情報は！」と、子供たちを気遣い大慌てで制止する一幕もあり、スタジオは爆笑と温かな拍手に包まれた。