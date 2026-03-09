サンド＆キスマイ『10万円でできるかな』この春、番組タイトルも新たにリニューアル！

2017年10月に深夜番組としてスタートし、2019年からは月曜日のゴールデン帯でレギュラー放送、サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がお金にまつわるアレコレを調査＆検証し人気を博してきた『10万円でできるかな』。

同番組が心機一転、この春からリニューアル。番組タイトルを『サンド＆キスマイの気になるマン』に改め、さらにパワーアップする。

『サンド＆キスマイの気になるマン』では、キスマイ＆スタッフが全国47都道府県を駆け巡り、“気になるアレコレ”や“巷の疑問”を全力調査。あっと驚く調査内容をもとに作成した唯一無二の面白＆教養クイズに、MCのサンド＆豪華ゲストが挑んでいく。

24時間営業の店で深夜に買い物をする人って、どんな人？

都会から離れた地方の大豪邸に住んでる人って何者？

昼間から飲んでる人って何をしてる人？

年齢不詳の若見えさんは何者？

デカ盛りグルメの常連客って何者？

……など、ちょっと変わった人々や知られざる日本の魅力を他の番組にはない独自視点で次々と発掘していく。

◆キスマイ、ロケ取材で大奮闘！

番組の持ち味は何と言っても、圧倒的な独自調査力。

大汗をかきながら自転車で各地を駆け巡ったり、空港に長時間張り込んで訪日外国人へのガチインタビューに挑んだりと、『10万円』時代から全力調査にまい進してきたキスマイが今後も引き続き大奮闘。全国津々浦々でオリジナリティーあふれるロケ取材を敢行しながら、まだ見つかっていない“気になる人”たちを次々と発掘・直撃していく。

また、スタジオ内で展開される“クイズ合戦”も必見。名MCサンドの冴え渡るボケ＆ツッコミ、豪華ゲストやキスマイとの丁々発止の駆け引き。出演者たちの意外な素顔も浮き彫りになって盛り上がるスタジオの模様からも目が離せない。

◆サンドウィッチマン コメント

【伊達みきお】

この番組はスーパースターのKis-My-Ft2が自らロケに出て、日本人が気になっている案件を調べるという貴重な番組。リニューアルを機に、我々サンドウィッチマンも調査ロケに参加できたら、楽しいだろうなと思います。

実は僕、『帰れマンデー見っけ隊!!』で訪れて以来、高野山にハマっているんですよ。あそこは本当に興味深い！ なので、この番組でもっともっと奥深いところまで調べてみたいです。

【富澤たけし】

気になる人の年収など、普段は直接聞きづらいようなことも、どんどん聞いて調べていくので、「早く番組が浸透したらいいな。そうすれば、協力してくれる方も増えるだろうな」と思っています。

機会があれば、僕もロケにも参加したいですね。船酔いするので、小さな船に乗るのは無理ですけど（笑）、ハワイの海にはどんなお魚がいるのか調べてみたいです。東京湾じゃダメです（笑）。ぜひハワイで！

◆Kis-My-Ft2 コメント

【千賀健永】

今後は特定の職業の方の年収など、よりハードルの高い調査をしていくので、ロケも一段と難しくなるんじゃないかな。でもそのぶん、知らないことをもっと知ることができるし、すごく素敵な企画だと思います。

僕が気になるのは、歯の治療の過程。自分が治療を受けている間は見ることができないので、どうなっているのかな…と。できれば、海外で調査したいです（笑）。

【宮田俊哉】

これまで知らなかったことや、興味深いこと…この番組を見たら、少し自分のためにもなるような情報が得られるんじゃないかなと思います。僕自身も少しずつ賢くなっていけるんじゃないかなって、ワクワクしています。

僕はアニメが好きなので、海外のアニメのフェスが気になります。海外の皆さんが日本の作品にどれだけ熱狂しているのか、ぜひ現地で取材したいです！

【横尾渉】

企画によっては本当に勉強になると思うので、ぜひ子どもたちにも見ていただきたいです。この番組がきっかけで、将来の職業などを選んでもらえたら嬉しい！ そんな夢のある番組にしたいです。

今年はより多くの日本のスポーツ選手が海外で活躍されると思うので、皆さんの日常生活や、契約前の話し合いの内容、現地のファンの反応なども調査したいですね。ぜひ僕に海外ロケをさせてください（笑）。

【藤ヶ谷太輔】

「そういえば、気になっていた！」と思うようなことって、人によって着眼点が違うはず。視聴者の皆さんも気になったことがあれば、ぜひ番組に送っていただいて、誰もが参加できるような番組になったらいいなと思います。

実は、サンドさんと一緒に調査ロケをしたことがないので、それも実現できたら嬉しいですね。僕としては、子どもの頃から好きなお菓子商品の出来上がりの瞬間が気になるので、この目で確かめてみたいです。

【玉森裕太】

もっと知らないことを知れて、何か新しい発見があるだろうなって、シンプルにすごく楽しみにしています。メンバーの調査ロケVTRを見るのも好きなので、どんなロケが生まれるか楽しみ。僕も頑張って調査したいです。

個人的にはぜひ、見た目と職業が相反しているなど、《一番ギャップのある人》を街で探したいです。調べる地域によっても差が出そうだし、長期的に調べたら面白そうだなって思っています。

【二階堂高嗣】

いろんな職業の方に密着して、その方のルーツを探るなど、幅広い着眼点で調査ロケができたら楽しいんじゃないかなと思います。

個人的には、僕が出演している番組『ニカゲーム』の企画会議の様子が気になっています。普通の思考では考えつかない、ぶっ飛んだ企画ばかりなので（笑）、どんなテンションで会議をしているのか、ぜひ調査してみたいです。