yonigeが、ソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約。あわせて新曲「芽吹くとき」を、同レーベルからの第1弾楽曲として5月27日にリリースする。

「芽吹くとき」は、4月10日より放送開始となるTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』（TOKYO MXほか）のオープニング主題歌に決定。同アニメは、秋田書店のウェブコミック配信サイト『チャンピオンクロス』にて連載中の同名タイトルが原作となっており、酒を通じて心を通わせる女子大学生たちの青春が描かれた物語だ。

同アニメのために書き下ろされた本楽曲は、yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい暖かくも爽やかな曲調に、〈君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ〉という歌詞が印象的な1曲に。“ありのままの自分”や“ありのままの相手”を受け入れて“ただそばにいるだけでいい”という、牛丸ありさ（Vo/Gt）による肯定的なメッセージをのせた1曲となっている。また、本日公開されたアニメPVにて、同楽曲の一部を聴くことができる。

なおyonigeは、4月10日より東名阪ツアー『Make up my mind』を開催。チケットが一般発売中だ。

＜yonige コメント＞

■牛丸ありさ（Vo＆Gt）

この度yonigeは、ソニーミュージックよりメジャーデビューすることになりました。いろんなことを知りたかった私たちは、一度メジャーを離れ独立という道も選びました。その経験を経て、自分たちの意思で胸を張ってもう一度メジャーでやっていくことを決めました。過去の自分を肯定するために、自分に挑戦し続けます。そしてyonigeはそのとき面白いと思った方へ、これからも転がり続けます。よろしく！

■ごっきん（Ba＆Cho）

今までのyonigeを抱きしめながら、自信をもって届けられる新曲と共に再びメジャーデビューします。あの時こうしていれば、もっとこうできたかも、と思う事はあれど、してきた大きな決断に後悔せずにここまで突っ走ってこれました。結成13年目でも、まだまだ波瀾万丈な未来が待っていそうで、ずっと楽しいです。これからも、ここからも、どうぞよろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）