ミセス大森元貴『CDTVライブ！ライブ！』で最新曲＆ソロデビュー曲を披露！約14年ぶり復活のレミオロメンも登場

3月16日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

ALPHA DRIVE ONE「FREAK ALARM」

大森元貴「0.2mm」「French」

櫻坂46「The growing up train」

THE JET BOY BANGERZ「HEAD UP introduced by Zeebra」

SixTONES「一秒」「Rebellion」

Snow Man「オドロウゼ！」

BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」

ゆず「心音」「友 ～旅立ちの時～」

緑黄色社会「風に乗る」

レミオロメン「3月9日」

※アーティスト名五十音順

■Snow Manは佐久間大介主演映画の主題歌をパフォーマンス

Snow Manは、メンバーの佐久間大介が主演を務める映画の主題歌「オドロウゼ！」をフルサイズでパフォーマンス。底抜けに明るい楽曲で盛り上げる。

大森元貴は、映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした最新曲「0.2mm」をフルサイズライブ。さらに、『CDTVライブ！ライブ！』では約5年ぶりにソロデビュー曲「French」をフルサイズで披露する。

デビュー6周年イヤーのスタートを華々しく切ったSixTONESは、最新曲「一秒」と「Rebellion」の2曲を、櫻坂46は、最新曲「The growing up train」をそれぞれフルサイズテレビ初パフォーマンス。

3月9日に約14年ぶりの復活を果たしたレミオロメンは、卒業シーズンの名曲「3月9日」をフルサイズで歌唱。緑黄色社会は、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の主題歌として書き下ろした楽曲「風に乗る」をフルサイズでテレビ初披露する。

ゆずは、最新曲「心音」と卒業シーズンを彩ってきた名曲「友 ～旅立ちの時～」をそれぞれフルサイズライブ。

BE:FIRSTは、彼らの真骨頂である最新ヒップホップナンバー「BE:FIRST ALL DAY」を、THE JET BOY BANGERZは最新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」をフルサイズでテレビ初披露する。熱いパフォーマンスで魅せるステージに注目だ。

2025年に開催されたグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEが『CDTVライブ！ライブ！』初登場。韓国デビュータイトル曲「FREAK ALARM」をフルサイズで日本のテレビ初パフォーマンスする。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

03/16（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

