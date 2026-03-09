　9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万2980円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては251.28円高。出来高は1万2237枚となっている。

　TOPIX先物期近は3576.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.66ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52980　　　　　+380　　　 12237
日経225mini 　　　　　　 52980　　　　　+390　　　199566
TOPIX先物 　　　　　　　3576.5　　　　 +16.5　　　 15987
JPX日経400先物　　　　　 32350　　　　　+140　　　　 623
グロース指数先物　　　　　 740　　　　　　+4　　　　 477
東証REIT指数先物　　売買不成立

