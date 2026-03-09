日経225先物：9日22時＝380円高、5万2980円
9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万2980円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては251.28円高。出来高は1万2237枚となっている。
TOPIX先物期近は3576.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52980 +380 12237
日経225mini 52980 +390 199566
TOPIX先物 3576.5 +16.5 15987
JPX日経400先物 32350 +140 623
グロース指数先物 740 +4 477
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース