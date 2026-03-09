お笑いコンビ「サンドウィッチマン」とKis−My−Ft2が出演するテレビ朝日バラエティー「10万円でできるかな」（月曜後8・00）が4月からリニューアルする。

タイトルが「サンド＆キスマイの気になるマン」となり、キスマイとスタッフが全国をロケして気になる疑問などを全力調査。「24時間営業の店で深夜に買い物をする人って、どんな人？」など、ちょっと変わった人々や知られざる日本の魅力を独自視点で次々と発掘する。その内容をもとにしたクイズに、サンドウィッチマンやゲストが挑む。あらゆるものに10万円をかけて元が取れるのかを検証していた「10万円で…」の頃から体を張っていたキスマイの奮闘も引き続き見どころとなる。

▼伊達みきお

「この番組はスーパースターのKis−My−Ft2が自らロケに出て、日本人が気になっている案件を調べるという貴重な番組。リニューアルを機に、われわれサンドウィッチマンも調査ロケに参加できたら、楽しいだろうなと思います。実は僕、『帰れマンデー見っけ隊！！』で訪れて以来、高野山にハマっているんですよ。あそこは本当に興味深い！なので、この番組でもっともっと奥深いところまで調べてみたいです」

▼富澤たけし

「気になる人の年収など、普段は直接聞きづらいようなことも、どんどん聞いて調べていくので、“早く番組が浸透したらいいな。そうすれば、協力してくれる方も増えるだろうな”と思っています。機会があれば、僕もロケにも参加したいですね。船酔いするので、小さな船に乗るのは無理ですけど（笑い）、ハワイの海にはどんなお魚がいるのか調べてみたいです。東京湾じゃダメです（笑い）。ぜひハワイで！」

▼千賀健永

「今後は特定の職業の方の年収など、よりハードルの高い調査をしていくので、ロケも一段と難しくなるんじゃないかな。でもそのぶん、知らないことをもっと知ることができるし、すごくすてきな企画だと思います。僕が気になるのは、歯の治療の過程。自分が治療を受けている間は見ることができないので、どうなっているのかな…と。できれば、海外で調査したいです（笑い）」

▼宮田俊哉

「これまで知らなかったことや、興味深いこと…この番組を見たら、少し自分のためにもなるような情報が得られるんじゃないかなと思います。僕自身も少しずつ賢くなっていけるんじゃないかなって、ワクワクしています。僕はアニメが好きなので、海外のアニメのフェスが気になります。海外の皆さんが日本の作品にどれだけ熱狂しているのか、ぜひ現地で取材したいです！」

▼横尾渉

「企画によっては本当に勉強になると思うので、ぜひ子どもたちにも見ていただきたいです。この番組がきっかけで、将来の職業などを選んでもらえたらうれしい！そんな夢のある番組にしたいです。今年はより多くの日本のスポーツ選手が海外で活躍されると思うので、皆さんの日常生活や、契約前の話し合いの内容、現地のファンの反応なども調査したいですね。ぜひ僕に海外ロケをさせてください（笑い）」

▼藤ヶ谷太輔

「“そういえば、気になっていた！”と思うようなことって、人によって着眼点が違うはず。視聴者の皆さんも気になったことがあれば、ぜひ番組に送っていただいて、誰もが参加できるような番組になったらいいなと思います。実は、サンドさんと一緒に調査ロケをしたことがないので、それも実現できたらうれしいですね。僕としては、子供の頃から好きなお菓子商品の出来上がりの瞬間が気になるので、この目で確かめてみたいです」

▼玉森裕太

「もっと知らないことを知れて、何か新しい発見があるだろうなって、シンプルにすごく楽しみにしています。メンバーの調査ロケVTRを見るのも好きなので、どんなロケが生まれるか楽しみ。僕も頑張って調査したいです。個人的にはぜひ、見た目と職業が相反しているなど、“一番ギャップのある人”を街で探したいです。調べる地域によっても差が出そうだし、長期的に調べたら面白そうだなって思っています」

▼二階堂高嗣

「いろんな職業の方に密着して、その方のルーツを探るなど、幅広い着眼点で調査ロケができたら楽しいんじゃないかなと思います。個人的には、僕が出演している番組『ニカゲーム』の企画会議の様子が気になっています。普通の思考では考えつかない、ぶっ飛んだ企画ばかりなので（笑い）、どんなテンションで会議をしているのか、ぜひ調査してみたいです」