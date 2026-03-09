Image: TAION

高コスパのダウンブランド「TAION（タイオン）」からメリノウールを採用したラインナップが登場しました。

「メリノウール アンダーウェア ハーフスリーブ Tシャツ」（税込3,960円）は、天然素材であるメリノウールの機能性はもちろんのこと、日常使いしやすい価格帯に設定されています。

10周年を迎えたTAIONが送る新シリーズ

Image: TAION

ブランド名の由来は「体温」。2016年に名古屋でスタートして今シーズンで10周年を迎えました。

主力であるインナーダウンは、軽量かつ高い保温性、高コスパを特徴とし、国内外のブランドとのコラボレーションも展開しています。

近年はダウン製品にとどまらず、レイヤー全体へのラインアップを拡充。本製品はその流れのなかで展開されたインナーウェアです。アウターで培った“体温を保つ”という思想を、よりベーシックなベースレイヤーに応用した位置づけと言えます。

一年中着られるベースレイヤーとして

Image: TAION

メリノウールは、繊維が非常に細く、一般的なウールよりも肌当たりがなめらかなのが特徴です。アウトドアウェアやスポーツ用途で広く採用されており、機能素材としての評価も高い天然繊維です。

主な特性は以下の通りです。

チクチクしにくい高い吸湿性でムレを軽減天然素材由来の防臭性

体温を保持しやすく、汗をかいても冷えにくい点が強みです。身体が発する熱を安定的に保ち、屋内外をはじめ寒暖差のある環境や長時間の着用を想定した素材です。

Image: TAION

生地は比較的薄手で、見た目はベーシックなTシャツに近い印象です。ジャケットやシャツの下に重ねてもかさばりにくく、レイヤリングの自由度を損ないません。

また、ベースレイヤーでの着用を前提としているので、繊維の細さによりウール特有の刺激を抑ています。

Image: TAION

Tシャツタイプながら一定の保温性を備えているため、冬場のインナーとしてはもちろん、春先や秋口の温度調整用としても活用できます。

一方で、天然素材であるため取り扱いには配慮が必要。乾燥機の使用は避け、摩耗や引っかけにも注意したいところです。機能性と引き換えに、ケアはやや丁寧に行う必要があります。

驚きのコストパフォーマンスに脱帽

Image: TAION

メリノウール製品は一般的に価格が高くなりがちですが、本製品は税込3,960円と、天然素材を採用しながらも日常使いを前提とした価格帯に収められています。他社ブランドの製品を自社で製造するOEMを背景に持つTAIONの生産体制が反映され、初めてのメリノウールとしても導入しやすいレンジとなっています。

春に向かって気温の変化が激しくなる時期ですが、インナーを見直して「見えない部分への投資」こそ、満足度の高い選択になるのかもしれません。

Source: TAION