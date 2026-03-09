お笑いコンビ「サンドウィッチマン」、６人組アイドル「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」が出演するテレビ朝日系「１０万円でできるかな」（月曜・後８時）が、「サンド＆キスマイの気になるマン」に番組名を変更することが９日、分かった。

２０１７年１０月に深夜番組としてスタートし、１９年にゴールデン帯でレギュラー放送の人気バラエティー番組。２組がお金にまつわることを調査、検証する。

今回のリニューアルで番組名の他、内容やスタジオのセットも変わることから、千賀健永は「よりハードルの高い調査をしていくので、ロケも一段と難しくなるんじゃないかな」と不安から一転「そのぶん、知らないことをもっと知ることができるし、すごくステキな企画」と期待。藤ヶ谷太輔は「サンドさんと一緒に調査ロケをしたことがないので、それも実現できたらうれしい」とサンドとの交流の機会を望んだ。

６人は既に全国各地でロケを実施。宮田俊哉は「僕はアニメが好きなので、海外のアニメのフェスが気になる。海外の皆さんが日本の作品にどれだけ熱狂しているのか、ぜひ現地で取材したい！」と話し、千賀、横尾渉も海外進出を希望した。

◆「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」のコメント全文

千賀健永 今後は特定の職業の方の年収など、よりハードルの高い調査をしていくので、ロケも一段と難しくなるんじゃないかな。でもそのぶん、知らないことをもっと知ることができるし、すごくステキな企画だと思います。僕が気になるのは、歯の治療の過程。自分が治療を受けている間は見ることができないので、どうなっているのかな…と。できれば、海外で調査したいです（笑）。

宮田俊哉 これまで知らなかったことや、興味深いこと…この番組を見たら、少し自分のためにもなるような情報が得られるんじゃないかなと思います。僕自身も少しずつ賢くなっていけるんじゃないかなってワクワクしています。僕はアニメが好きなので、海外のアニメのフェスが気になります。海外の皆さんが日本の作品にどれだけ熱狂しているのか、ぜひ現地で取材したいです！

横尾渉 企画によっては本当に勉強になると思うので、ぜひ子どもたちにも見ていただきたいです。この番組がきっかけで、将来の職業などを選んでもらえたらうれしい！そんな夢のある番組にしたいです。今年はより多くの日本のスポーツ選手が海外で活躍されると思うので、皆さんの日常生活や、契約前の話し合いの内容、現地のファンの反応なども調査したいですね。ぜひ僕に海外ロケをさせてください（笑）。

藤ヶ谷太輔 「そういえば、気になっていた！」と思うことによって、人によって着眼点が違うはず。視聴者の皆さんも気になったことがあれば、ぜひ番組に送っていただいて、誰もが参加できるような番組になったらいいなと思います。実は、サンドさんと一緒に調査ロケをしたことがないので、それも実現できたらうれしいですね。僕としては、子どもの頃から好きなお菓子商品の出来上がりの瞬間が気になるので、この目で確かめてみたいです。

玉森裕太 もっと知らないことを知れて、何か新しい発見があるだろうなって、シンプルにすごく楽しみにしています。メンバーの調査ロケＶＴＲを見るのも好きなので、どんなロケが生まれるか楽しみ。僕も頑張って調査したいです。個人的にはぜひ、見た目と職業が相反指定など、＜＜一番ギャップのある人＞＞を街で探したいです。調べる地域によっても差が出そうだし、長期的に調べたら面白そうだなって思っています。

二階堂高嗣 いろんな職業の方に密着して、その方のルーツを探るなど、幅広い着眼点で調査ロケができたら楽しいんじゃないかなと思います。個人的には、僕が出演している番組『ニカゲーム』の企画会議の様子が気になっています。普通の思考では考えつかない、ぶっ飛んだ企画ばかりなので（笑）、どんなテンションで会議をしているのか、ぜひ調査してみたいです。