お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が６人組アイドル「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」と出演するテレビ朝日系「１０万円でできるかな」（月曜・後８時）が、「サンド＆キスマイの気になるマン」に番組名を変更することが９日、分かった。

２０１７年１０月に深夜番組としてスタートし、１９年からゴールデン帯でレギュラー放送の人気バラエティー番組。２組がお金にまつわることを調査、検証する。今回のリニューアルで番組名の他、内容やスタジオのセットも変わるという。

伊達みきおは「リニューアルを機に、我々サンドウィッチマンも調査ロケに参加できたら、楽しいだろうな」と想像。秘境でバス旅をする同局系「帰れマンデー！見っけ隊！！」で高野山に興味をもったといい「この番組でもっともっと奥深いところまで調べてみたい」と意欲を見せた。

相方の富澤たけしは「気になる人の年収など、普段は直接聞きづらいことも、どんどん調べていくので、早く番組が浸透したらいいな。そうすれば、協力してくれる方も増えるだろうな」と期待。伊達と同じくロケへの思いは強く持っており「船酔いするので、小さな船は無理ですけど（笑）、ハワイの海にはどんなお魚がいるのか調べてみたい。東京湾じゃダメです（笑）。ぜひハワイで！」と願っていた。

◆「サンドウィッチマン」のコメント

伊達みきお この番組はスーパースターのＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２が自らロケに出て、日本人が気になっている案件を調べるという貴重な番組。リニューアルを機に、我々サンドウィッチマンも調査ロケに参加できたら、楽しいだろうなと思います。実は僕、『帰れマンデー見っけ隊！！』で訪れて以来、高野山にハマっているんですよ。あそこは本当に興味深い！なので、この番組でもっともっと奥深いところまで調べてみたいです。

富澤たけし 気になる人の年収など、普段は聞きづらいようなことも、どんどん聞いて調べていくので、「早く番組が浸透したらいいな。そうすれば、協力してくれる方も増えるだろうな」と思っています。機会があれば、僕もロケに参加したいですね。船酔いするので、小さな船に乗るのは無理ですけど（笑）、ハワイの海にはどんなお魚がいるのか調べてみたいです。東京湾じゃダメです（笑）。ぜひハワイで！