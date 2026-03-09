近年はトッテナム、復帰したライプツィヒで結果を残せず、1月にアメリカ・MLSのサンノゼ・アースクエイクスへ移籍したドイツ人FWティモ・ヴェルナー。



2019-20シーズンにはライプツィヒのエースとしてブンデスリーガで28ゴールを挙げるなど大活躍だったが、その後移籍したチェルシーではプレミアリーグの壁にぶち当たり、ライプツィヒに復帰した2022年からも結果は出なかった。





What VISION from German striker Timo Werner to give the @SJEarthquakes the lead



(via @MLS)

pic.twitter.com/FUHaBrWlkk — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 8, 2026

今年3月に30歳を迎えたばかりではあるが、結果的には2018-19シーズンがピークとなってしまった印象だ。今季もライプツィヒでの前半戦では14分間しか出番がなく、完全に構想外だった。MLSでもう一度リズムを取り戻せるのか。ヴェルナーは今月1日のアトランタ・ユナイテッド戦でMLSデビューを果たし、いきなり1アシストを記録。続くフィラデルフィア・ユニオン戦でもアシストを記録しており、チームも開幕3連勝と抜群のスタートだ。独『Bild』によると、チームを指揮するブルース・アリーナはすでにヴェルナーがサンノゼのリーダーになったと主張しており、さらなる活躍に期待をかけている。「ティモは素晴らしい選手だ。将来的にはアシストだけでなく、ゴールを決めてくれるだろう。コンディションが整えばチームにとって完璧な選手となる。彼はすでにリーダーになっている。彼には明るい未来が待っていると信じている」想定よりも欧州を離れるのが早くなったかもしれないが、今は自信を取り戻すのが先決だ。欧州トップリーグでの経験はMLSで活きてくるはずで、2019年までの得点力を取り戻せるか。