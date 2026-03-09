歌舞伎俳優の市川中車さん（60）と中村時蔵さん（38）が、7月から新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』に追加キャストとして出演することが発表されました。

『もののけ姫』は、宮粼駿監督が原作・脚本・監督を手掛けたスタジオジブリの名作。1997年に公開され、アニメーション作品として初めて日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞。呪いをかけられた少年・アシタカと山犬に育てられた少女・サン、さらにタタラ場に生きる人々や森に棲む神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描き出した物語です。

7月3日からスーパー歌舞伎として上演される『もののけ姫』では、これまでアシタカを市川團子さん（22）が演じ、サンを中村壱太郎さん（35）が演じることが発表されていました。

そして今回、追加キャストとして、タタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を中村時蔵さん（38）、猪神一族の最長老・乙事主（おことぬし）を、團子さんの父・市川中車さん（60）が勤めることが発表されました。

さらに、特別仕様の縦型変形チラシの作成も決定。スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが、本演目のために新しく書き下ろした題字は、躍動感のある活き活きとした筆致で中央を飾り、大きく目を引きます。そして、ビジュアルは映画のラストカットで使われた縦長の背景画。折り重なる巨大な倒木が壮絶なクライマックスの爪痕をものがたり、静まり返った水際に森の精霊であるコダマが一体現れる印象的なシーンとなっています。