ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が、4月からニッポン放送「オールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）のパーソナリティーを務める。9日、東京・有楽町の同局で行われた2026年度ラインナップ発表記者会見で明らかになった。

会見では大ファンだというプロ野球・中日への愛をみせた。呼びたいゲストについての質問には、「中日ドラゴンズのOB、川上憲伸さんや山本昌さんにきていただきたい」。球団90周年広報アンバサダーらしく、会見中一番といっていいほど言葉に熱がほとばしっていた。

さらには18〜20年と23年の計4年間在籍した両打ちの助っ人、ソイロ・アルモンテの名を挙げた。バンドの代表曲「新宝島」を打席へ向かう登場曲として依頼した過去がある。「当時はお願いしたら1、2打席使ってくれた。でも次の試合から使われなくなって、お母さんから“やめろ”と言われたそうなんです。真相を聞きたいなと思います」と、出演を熱望した。

担当するのは星野源（45）が9年間担当してきた火曜日のオールナイトニッポン。2人は同学年で、同じレコード会社所。「ずっと聞いていたのでプレッシャーを感じていますが同じミュージシャンとしてうまくバトンを受け取れたらいいな」と抱負を述べた。