¡Ú ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¡Û¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁè¤¤¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î¶õ´Ö¤òºî¤ë½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Æ¤Þ¤¹¡×º£¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ë
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬
¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à 2026.7.11&7.12
¡¡2DAYS¤ä¤ê¤Þ¤¹
¡¡FINAL¤Ç¤¹¡£¡×
¤ÈÄÖ¤ê¡¢
¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡¡»ä¤â¡¢Ì¾Á°¤¬¤Ê¤¤º¢¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ROYAL FAMILY¤â¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤ÎÌµ¤¤²ÈÂ²¤â¡¢Ãç´Ö¤âÄ¹¤¤´Ö°¦¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ò°ì¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¸ø±é¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿§¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿10Ç¯
¡¡²»³Ú¤ò»Ï¤á¤Æ25Ç¯
¡¡»ä¤Ï²»³Ú¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹
¡¡»ä¤Î²»³Ú¤È¿ÍÀ¸¤È°¦¤ò´¶¤¸¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡Àº°ìÇÕ¤ÎÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢
¡¡»ä¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢»ä¤Î²»³Ú¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¡¤É¤¦¤¾¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡Áè¤¤¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î¶õ´Ö¤òºî¤ë½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Æ¤Þ¤¹
¡¡¤¿¤À¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤«¤é²¿¤«¤òÌã¤¦½àÈ÷¤À¤±¤·¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÈÂÔË¾¤Î¸ø±é¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢Íè¾ì¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÆü¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤ß¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÇ°´ê¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¡×¡Ö¡ÈÁè¤¤¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î¶õ´Ö¡É¤È¤Ã¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ÀäÂÐ¤¤¤¯¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
