バルサ会長再選を狙うラポルタ氏が主張「シャビでは負け、フリックでは勝った」…“メッシ帰還問題”にも言及

バルサ会長再選を狙うラポルタ氏が主張「シャビでは負け、フリックでは勝った」…“メッシ帰還問題”にも言及