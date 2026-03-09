【ひらがなクイズ】頭をフル回転させよう！ 空欄に入るあの2文字は？ 情緒豊かな言葉がヒント
今回は、どこか懐かしさを感じる言葉や、日本らしい情緒のある言葉が集まりました。3つの言葉を完成させる共通の響きを、じっくり考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□っき
□□わ
□□し
ヒント：子どもの頃に夏休みの宿題で取り組んだ人は多いかも。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：えに正解は「えに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「えに」を入れると、次のようになります。
えにっき（絵日記）
えにわ（恵庭）
えにし（縁）
夏休みの思い出が詰まった「えにっき（絵日記）」や、人との深いつながりを表す「えにし（縁）」、そして北海道の「えにわ（恵庭）」と、豊かな響きの言葉が完成しました。幅広い知識を知っていることがひらめきへの近道ですね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)