春は“虫の卵”が孵化する季節！ 暖かくなる前にやるべき「虫対策」5選
暦の上では春とはいえ、まだ少し肌寒さが残るこの時期。「虫の姿も見ないし、対策はもっと先でいいや」と思っていませんか？ 実は、その油断が命取りになります。
今週末、掃除機をかけるついでに「すき間」と「水まわり」をチェックしてみてください。そのひと手間が、夏の発狂するような遭遇を未然に防いでくれるはずです。
1. 「段ボール」を家から一掃する通信販売の利用が増え、ついついパントリーや玄関の隅にたまりがちな段ボール。実は段ボールが、害虫（特にゴキブリ）にとって最高の住処であることをご存じでしょうか。段ボールの断面にある波状のすき間は、保温性と保湿性が抜群。卵を産み付けるには絶好の場所なのです。
今たまっている段ボールは、資源ゴミの日にすべて処分しましょう。「いつか使うかも」という保管は、虫の温床をキープしているのと同じです。
2. 排水口と「封水」のチェックしばらく使っていない部屋の排水管や、ベランダの排水口は特に要注意です。通常、排水管には「封水（ふうすい）」という水がたまっており、虫の侵入を防いでいます。しかし、乾燥する冬場は、しばらく使っていない場所の排水管からは、この水が蒸発して「道」が空いてしまうことがあるのです。
【対策】
家中のすべての蛇口から水を数分間流し、封水を復活させましょう。あわせて、排水口まわりのヌメりを掃除しておくと、春先のチョウバエ発生を抑えることができます。
3. 窓まわりの「すき間」を物理的にふさぐどんなに殺虫剤をまいても、侵入経路がふさがれていなければ意味がありません。多くの虫は数mmのすき間から侵入します。特に「網戸を閉めているのに虫が入る」という場合、網戸と窓の重なり方が間違っているか、モヘア（すき間を埋める毛）が劣化している可能性が高いです。
【対策】
網戸と窓にすき間がないか確認しましょう。すき間がある場合は、窓を開ける方向を変えてみるなど対策を。ホームセンターの「すき間テープ」でサッシのすき間を埋めたり、換気扇や通気口に専用のフィルターを貼ったりすることも対策になります。
4. キッチン・洗面所の「ブラックホール」を掃除冷蔵庫の裏や棚の奥など、1年以上ものを動かしていない場所はありませんか？ ホコリ、食べカス、結露によるカビ。これらは虫たちのエサの宝庫です。特に春先に孵化する幼虫にとって、静かで栄養がある場所は理想的な育児室になります。
【対策】
大掃除を「冬」ではなく「春の手前」に行うのがおすすめ。掃除機でホコリを吸い取り、アルコール除菌スプレーで拭き上げるだけで、生存率を大幅に下げることができます。
5. 「ベランダのプランター」の整理植物を育てている人は、土の状態をチェックしてください。冬の間放置された枯れ葉や、湿った土の表面は、コバエの産卵場所になりやすいです。また、鉢底の裏はゴキブリの隠れ家の定番です。
【対策】
枯れた植物は整理し、土の表面を軽く耕して乾燥させましょう。受け皿にたまった水は必ず捨て、鉢の裏に卵がついていないか確認するだけで、室内に侵入されるリスクを減らせます。
虫対策は「出てから」より「出る前」に虫が出てからスプレーを構えるのは、いわば「後処理」です。本当の意味で快適な住まいを作るのは、彼らが眠っている間に行う「環境づくり」にほかなりません。
今週末、掃除機をかけるついでに「すき間」と「水まわり」をチェックしてみてください。そのひと手間が、夏の発狂するような遭遇を未然に防いでくれるはずです。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)