「しっかり親孝行してる」藤森慎吾、親子3世代で沖縄旅行！ 娘との2ショットに「大きくなりましたね」の声
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さんは3月8日、自身のInstagramを更新。娘と両親との沖縄旅行ショットを公開しました。
【写真＆動画】藤森慎吾の娘と両親
この投稿には、物まねタレントでYouTuberの丸山礼さんが「幸せです」とコメント。ほかにもファンからは「楽しそうで良いですねー 藤森家にとって良い沖縄旅行になったんじゃないですか〜」「こりゃ、可愛くて可愛くてたまらんですね」「ご両親を大切に思う気持ち素敵な家族愛ですね〜」「しっかり親孝行してる」「大きくなりましたねー」「可愛い盛りですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「可愛い盛りですね」藤森さんは「清武じぃじ美代子ばぁばと沖縄旅行 じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1、6枚目は、娘と一緒にプールに入っている様子です。また「最近の娘は逆にわたしを寝かしつけてくれます」とのことで、動画では娘が藤森さんを「トーントン」と寝かしつけている姿を見ることができます。
「目がそっくり」2025年10月23日には「我が子ながら可愛すぎる 愛しすぎてる」などとつづり、娘の顔がアップになったショットを投稿していた藤森さん。ファンからは「目がそっくり 可愛い」「藤森ママに似てますね！！」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
