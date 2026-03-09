ちゃくらのメジャーデビュー作品となるミニアルバムのタイトルが、『GIRLS BAND NEVER DIE』に決定。バンド結成日の6月17日にリリースされる。

本情報は、本日3月8日に渋谷 CLUB QUATTROで開催された『感謝祭』にて発表されたもの。本作はユニバーサルミュージック／ユニバーサルシグマよりリリースされる。

2月25日にインディーズ最後の曲として発表された配信シングル「ガールズバンドは死なない」では、バンドの覚悟の歌として「インディーズ最後にこの曲を書けてよかったと心から思う」とコメント。メジャーデビュー作となる『GIRLS BAND NEVER DIE』は、“一生ガールズバンド、一生バンドマン”というスローガンを掲げたちゃくらの覚悟のメジャーデビュー作品になるとのことだ。

本作には、昨年9月24日に配信リリースされた「嫌気」のほか、ミドル、エモーショナル、ポップスなど、あらゆる角度のジャンルで枠にはまらない新曲5曲を含む全6曲を収録。DVDには、2025年12月10日に開催された、『ちゃくら全国侵略大作戦 -第三幕-』のファイナルであるZepp Shinjuku(TOKYO)公演のライブと、メジャーデビュー発表のために撮影された、ちゃくららしい寸劇『ちゃくらデビュー報告会見』の特別編集版が収録される。

各CDショップ／オンラインストアでは、予約販売が受付中。メジャーデビューに向けて、ユニバーサルミュージックのちゃくら公式サイトも公開された。

また、5月には約2年半ぶりとなる下北沢での5デイズ企画『ちゃくら 下北沢武者修行＆侵略大作戦 THE FINAL』を開催。ファイナルは聖地である下北沢Daisy Barでのワンマンライブとなる。

（文=リアルサウンド編集部）