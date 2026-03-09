Image: DESCENTE

これで、日々の“風通し”もよくなる？

DESCENTE（デサント）の新シリーズTORVENT（トルヴェント）は、「通気」をコンセプトにしたスニーカーです。

これからの季節、気温と湿度の上昇とともシューズ内のムレが気になります。トルヴェントは、アッパーからソールにかけての通気性を徹底的に追求した、これからの季節にぴったりのシリーズ。

テーマは「まるで“風をまとう”ような軽やかな履き心地」。ムレのない通気性と、軽快な履き心地を目指しています。

アウトソールにまで穴が…

まず目を引くのは、メッシュで構成されたアッパーと、大胆にパンチングを施したシュータン。必要な部分のみに補強材やTPUフィルムを採用して、通気性と軽量化を実現しています。

シュータン同様にインソールにもパンチングが施され、通気性と軽量化を狙っています。

さらにアウトソールにも穴が施されていて、アッパーからソールまで空気の流れをデザイン。シューズ内に熱や湿気がこもらないように工夫されています。いかにも軽そうで涼し気です。

日本ブランドならではの履き心地

不要なパーツは最大限取り除いています。ソール側面はデザインも考慮しながら極限まで削り、底面に穴をあけることで、260g（片足27cm）という軽量化を実現。

機能面から、厚底すぎないスリムなデザインにしたことで、足が長くスタイリッシュに見えるという副次効果も期待できそうです。

日本ブランドのデサントなだけに、アジア人の足型を考慮した、甲高幅広の設計を施しているのもうれしいところ。窮屈感がない設計で、通勤通学からトレーニングまで軽やかに気持ちよく履きこなせそう。

カラーは、ホワイト、ブルー、ブラックの3色。23.0〜28.0cm（0.5cmピッチ）で男女とも楽しめそう。価格は税込みで1万7600円です。

Source: DESCENTE