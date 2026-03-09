【ニューヨーク＝木瀬武】米国とイスラエルによるイラン攻撃が長期化する見方が強まり、ニューヨーク原油先物市場で代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が８日夜（日本時間９日午前）、一時、１バレル＝１１９ドル台まで急騰した。

原油高騰を受け、９日の東京株式市場は全面安となり、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２８９２円１２銭安の５万２７２８円７２銭と、過去３番目の下げ幅を記録した。

ＷＴＩ価格が１００ドルを突破するのは、ロシアのウクライナ侵略が始まった後の２０２２年７月以来、約３年８か月ぶり。原油輸送の要衝となるホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油の安定調達が長期的に難しくなるとの懸念が急速に強まっている。２月末のイラン攻撃以降、原油価格は上昇を続けており、上げ幅は７割を超えている。

日経平均が下落したのは、原油高騰による企業や家計のコスト増による景気悪化が懸念されたためだ。東証プライム市場に上場する企業の約９割の株価が下落し、下げ幅は一時、４２００円を超えた。読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１７００円６６銭安の４万６３３４円５８銭だった。

９日の東京外国為替市場では、イラン情勢の悪化を懸念して安全資産とされるドルを買う動きが強まり、円相場は午後５時、前週末（午後５時）比９３銭円安・ドル高の１ドル＝１５８円４５〜４７銭で大方の取引を終了した。

東京債券市場では、長期金利の代表的指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、０・０６５％高い２・２２５％に上昇（債券価格は下落）し、株安、円安、債券安の「トリプル安」となった。