お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。3月3日の放送では体臭や香水など「ニオイ」にまつわるトークを繰り広げた。

リスナーから「アラフォーの夫の匂いが気になるようになってきました。マシンガンズのお二人は、綺麗なおじさんになるためにしていることはありますか？」というおたよりが届いた。

滝沢「俺は奥さんに風呂入れってよく言われる。（匂いって）自分では気づかないから、誰かに言われるのは良いことかもしれないな」

西堀「俺は、自分で一番匂いを感じるのはパジャマだな。枕もクサイ。クサイのが普通だもんね。でもクサイからなんだって思っちゃう」

滝沢「でもほら、周りの人に与える影響があるから」

そして話題は、匂いが周囲に悪影響を及ぼす「スメルハラスメント」に移っていく。

西堀「俺香水ダメだな～。すごい強い人いるじゃん」

滝沢「いるよな。太田プロの社員さんに、すごい香水強い人がいるらしくてさ～。デスクの人が『もう辞めようかな』って言ってたもんな。そのくらい苦痛なんだろうな」

更に話題は「匂いが気になる相手に、どうやって指摘すればいいのか」という難しい方向へ……

西堀「夫婦なら言ってもいいと思うけどな。『最近クサイんだけど』とか」

滝沢「言い方の問題じゃない？ 『お風呂に入った方がよろしいんじゃないですか？』とか。いわゆる京都風の、嫌味みたいなやつとか」

西堀「『旦那はん、いい匂いしてまんな～』って（笑）」