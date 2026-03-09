NTTドコモ、スタンダードスマホ「AQUOS sense9 SH-53E」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
|docomoスマホ「AQUOS sense9 SH-53E」がAndroid 16に！
NTTドコモは9日、同社が「2024-2025冬春モデル」として2024年11月に発売した5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「AQUOS sense9 SH-53E」（Sharp製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年3月9日（月）に提供したとお知らせしています。
更新後のビルド番号は「03.00.03」で、ビルド番号は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」にて確認できます。主な更新内容は以下の通りとなっていますが、合わせてシャープの公式Webページ『Android 16対応 OSアップデート｜OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ』や『OSアップデート（ver.16） - よくあるご質問』もご確認ください。
＜主なアップデート内容＞
・Android 16に対応
詳細はAndroid 16のページをご確認ください
・Android 16に伴う機能向上や操作性改善
詳細はこちらをご確認ください。
・チョイススクリーン対応
今回のアップデートにより、複数のブラウザ・検索アプリ・検索エンジンから選択できる画面（チョイススクリーン）が新たに表示されるようになります。
＜改善される事象＞
・一部の米国通信キャリアSIMを挿入すると国内SIMを入れても緊急通報番号へ発信できない場合があります。
・アプリ履歴画面が強制的に左方向にスクロールされ、表示された最古左端の履歴アプリ以外選択出来ない場合があります。
・複数のブラウザ・検索アプリ・検索エンジンから選択できる画面（チョイススクリーン）が新たに表示されるようになります。
・セキュリティ更新（設定メニューのセキュリティパッチレベルが2026年1月になります。）
AQUOS sense9 SH-53Eはシャープが展開する「AQUOS」ブランドにおいてスタンダードモデルとして人気の高い「AQUOS sense」シリーズの2024年モデル「AQUOS sense9」のNTTドコモ版で、これまでのAQUOS senseシリーズと同じく必要十分な性能や機能を備えつつ、前機種「AQUOS sense8」や前々機種「AQUOS sense7」に続いて「どまんなか」をめざしつつ、スマホの買い替えを何度か経験しているうちに「こんなもんか……」と思わせないように「間違いない性能」と「心うるおうワクワク」をテーマに「楽しさのまんなか」をもう一歩前に進めた「ちょっとアガる どまんなか」をめざして開発されたということです。
新たにデザイナーの三宅一成氏が設立した「miyake design」監修によるデザインに一新していましたが、AQUOS sense9も同様にmiyake design監修による新デザインとなり、自由曲線を用いたメタリックでソリッドなスタイルで、3つのカラーコンセプトによる6色のカラーバリエーションが用意され、個性的なBicolorやシンプルなモノトーンなどといった豊富な選択肢から自分好みの1台を選べるようになっています。本体色はNTTドコモではブラック、ホワイト、グリーン、コーラル、ブルーの5色で、サイズは約149×73×8.9mm（突起部除く）、質量は約166g。
NTTドコモではブルーとグリーンがドコモオンラインショップおよびahamoサイトといったオンライン限定
主な仕様は約6.1インチFHD+（1080×2340ドット）有機ELディスプレイおよびQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Plarform」、6GB内蔵メモリー（RAM）、128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、防水（IPX5・IPX8）、防塵（IP6X）、耐衝撃などの16項目の耐衝撃性能（MIL-STD-810H）、5000mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1、Display Port 1.4）、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.1、位置情報取得（A-GNSSなど）。
＜フロントカメラ＞
・約3200万画素CMOS／広角レンズ（F2.2、焦点距離25mm、画角78°、Smart EIS）
＜リアカメラ＞
・約5030万画素CMOS／広角レンズ（F1.9、焦点距離23mm、画角84°、OIS、Smart EIS）
・約5030万画素CMOS／超広角レンズ（F2.2、焦点距離13mm、画角122°、Smart EIS）
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMに対応したデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポート。アルコール除菌シートやハンドソープでの洗浄、耐薬品にも対応。加えて新たに口元のスピーカーをBOX構造にしたフロントステレオスピーカーを搭載し、AQUOS sense8と比べて音圧が約2.4倍、低音が約2.8倍も向上しているとのこと。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご参照ください。
・シャープ、新スタンダードスマホ「AQUOS sense9」を発表！11月7日発売で予約受付中。Snapdragon 7s Gen 2や最大240Hz相当の滑らか表示など - S-MAX
・シャープの新スマホ「AQUOS sense9」の価格や割引などをまとめ！量販やEC、MVNO、楽天モバイル、NTTドコモ、au、UQ mobile、SoftBankなど - S-MAX
・ちょっとアガる、どまんなか！もう一歩前に進んだシャープの新スタンダードスマホ「AQUOS sense9」を写真や動画で紹介【レポート】 - S-MAX
5G NR: n1, n3, n28, n40, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 28, 38, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にはAndroid 14がプリインストールされており、その後、2025年4月よりAndroid 15が提供されてきましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択してから画面の案内に従って操作します。詳細は『「AQUOS sense9 SH-53E」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：218KB）』をご確認ください。なお、更新に際する注意事項は以下の通りです。
・アップデート手順をよく読み、お客さまの責任において実施してください。
・アップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
・アップデート中、本端末固有の情報（機種や製造番号、ソフトウェアバージョン情報など）が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、アップデート以外の目的には利用いたしません。
・アップデートには再起動が伴い、その間は電話の発着信を含めすべて機能をご利用いただけません。
・アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。
・国外でアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続が必要です。
・以下の場合はアップデートができません。事象を解消後に再度お試しください。
・日付・時刻を正しく設定していないとき
・必要な電池残量がないとき
・内部ストレージに必要な空き容量がないとき
・国際ローミング中
・アップデート中は電源を切ったりしないでください。
・更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
・サポート期間中にアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。お問い合わせ先については、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
・サポート期間終了後にアップデートが配信される場合がございますが、アップデートについてはお客様の責任において実施してください。
・アップデート後にGoogle Playストアなどからアプリケーションをアップデートしてください。
※Android 15向けのアプリケーションはAndroid 16では正常に動作しない場合があります。
※Android 16に非対応のアプリによって端末の動作が不安定になる場合や、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
※各アプリケーションのAndroid 16対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。
記事執筆：memn0ck
