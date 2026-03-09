12星座×タロット占い「乙女座（おとめ座）」2026年3月9日（月）〜3月15日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月9日（月）〜3月15日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■乙女座（おとめ座）
カード：戦車（正位置）
迷っているなら今こそ動く週。細かい不安を全部クリアしてから進もうとすると、永遠に前に進めない。完璧じゃなくていい。「まず動く、修正は後」が今週の勝ちパターン。自分の意志を信じて直進していこう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
