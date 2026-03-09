本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



3/9（月）



EUR/USD

1.1600（23.0億ユーロ）

1.1650（19.0億ユーロ）

1.1675（12.0億ユーロ）

1.1690（8.91億ユーロ）



USD/JPY

155.00（14.0億ドル）

155.50（7.12億ドル）

156.00（7.09億ドル）

157.00（8.37億ドル）

157.50（5.62億ドル）

157.70（6.20億ドル）

158.00（8.54億ドル）



GBP/USD

1.3290（4.20億ポンド）

1.3500（4.26億ポンド）



ユーロドルは1.1600に大規模設定がある

ドル円は158.00に中規模の設定、ポンドドルは1.3290に中規模の設定

