本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/9（月）
EUR/USD
1.1600（23.0億ユーロ）
1.1650（19.0億ユーロ）
1.1675（12.0億ユーロ）
1.1690（8.91億ユーロ）
USD/JPY
155.00（14.0億ドル）
155.50（7.12億ドル）
156.00（7.09億ドル）
157.00（8.37億ドル）
157.50（5.62億ドル）
157.70（6.20億ドル）
158.00（8.54億ドル）
GBP/USD
1.3290（4.20億ポンド）
1.3500（4.26億ポンド）
ユーロドルは1.1600に大規模設定がある
ドル円は158.00に中規模の設定、ポンドドルは1.3290に中規模の設定
