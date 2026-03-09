サッカー、明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は3月7日、ホーム開幕戦を迎え、首位・高知と対戦。試合は、PK戦までもつれ込みました。



四国でのアウェー4連戦を終え、ホーム・ビッグスワンに帰ってきた新潟。サポーターもこの日を待ちわびていました。



〈サポーター〉

「待ちに待ったホーム開幕ということで、スタートから盛り上がっていければなと思っています」





〈サポーター〉「冬の間ちょっと手持ち無沙汰で、 アルビがないと何をしていいか分からないんで、ようやく始まってワクワクしています」〈サポーター〉「みんな一丸となって、声出して、立って応援します」〈サポーター〉「頑張れ！アルビレックス！」船越アルビのホーム初陣の相手は、首位を走る高知。昨シーズン、新潟のヘッドコーチを務めた吉本岳史監督が率います。3連勝へ、勢いに乗りたい新潟でしたが、前半4分。高知に右サイドから攻撃を展開されると、クロスから失点。早い時間に先制を許します。前半19分には、高知のフリーキック。それでも、ここは新守護神・バウマンが冷静に凌ぎます。なんとか攻撃に転じたい新潟でしたが、前半33分。再び、右サイドから崩されると…クロスから押し込まれました。2点ビハインドで試合を折り返します。前半、シュート・ゼロで終わった新潟。船越監督は、前線の2人を入れ替え攻撃の活性化を図ります。すると、後半13分。右サイドからパスをつなぎ、中央の新井がここから左足！この試合、左サイドバックで出場の新井が果敢にゴールを狙います。迎えた後半19分。新潟は小野のコーナーキックから…こぼれ球に新井！新井のビッグスワン初ゴールで1点を返します〈今季初ゴールを決めた 新井泰貴選手〉「自分の目の前にこぼれてきたんで、しっかりと足を振り抜いて、相手に当たりましたけど、ゴールに吸い込まれてよかった」そして、後半43分でした。左サイドで、シマブク、小野、新井とワンタッチで抜け出すと、クロスにマテウス・モラエス！エースの今季3ゴール目は、起死回生の同点ゴール！完璧に合わせたヘディングシュートで追いつきます。後半アディショナルタイムには、コーナーキックから再びマテウス・モラエス！しかし、ここはゴールならず。90分を戦い2対2の同点、試合は今季初のPK戦へ……互いに1人目はキーパーがセーブします。迎えた2人目。新潟のキッカーはキャプテン・藤原奏哉。「自信を持って蹴れた」という藤原。冷静にゴールネットを揺らします。その後、3対3で迎えた最終、5人目。キッカーは、同点ゴールのマテウス・モラエス。しかし、これを止められ、失敗。一方の高知は5人目が成功。新潟はPK戦の末、惜しくも敗れ、勝ち点1を得ましたが、ホーム開幕戦を勝利で飾ることはできませんでした。〈アルビレックス新潟 船越優蔵監督〉「ホーム初戦ということで、2万人以上のサポーターの皆さんに足を運んでいただいた ことには、本当に感謝しかない ですし、最後得点できたのも、 サポーターの力があってのこと だと思っています。次は必ずサポーターの皆さんに 勝利を届けたいなと強く思っています」〈新キャプテン 藤原奏哉選手〉「きょうに関しては、PKとはいえ負けているので、まずは連敗しないということ。きょうのような前半はしてはいけないと思うので、しっかり 前半の入りから、きょうの後半のようなサッカーができれば、チームとしても結果がついてくるんじゃないかなと思います」WEST-A、アルビレックス新潟は前節から順位を2つ落とし、現在4位。PK戦での敗北でしたので、勝ち点1を獲得し、10ポイントとなっています。また、徳島が8日の試合で勝利し首位浮上。高知、富山と続いています。そして、アルビレックス新潟の次の試合は、3月14日（土）です。アウェーで奈良クラブと対戦します。