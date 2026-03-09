『オールナイトニッポン』2026年度パーソナリティ決定！サカナクション山口一郎＆日向坂46正源司陽子があらたに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送されている、深夜ラジオの代名詞『オールナイトニッポン』。

このたび、2026年4月からの放送を担当する『オールナイトニッポン』のレギュラーパーソナリティのラインナップが発表された。

■松田好花は木曜『ANN X（クロス）』から火曜『ANN 0（ZERO）』へ

25時から放送されている『オールナイトニッポン』の火曜日の新パーソナリティにはサカナクションの山口一郎が就任。24時からの『オールナイトニッポンX（クロス）』の木曜日は、日向坂46・正源司陽子が担当する。

そして、深夜27時からの『オールナイトニッポン0（ZERO）』の火曜日は、現在木曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』を担当している松田好花があらたに担当する。

サカナクションのボーカル・ギターを務める山口一郎は、昨年リリースした「怪獣」が大ヒットし、「2025年radikoで聴かれた曲ランキング」1位に選ばれるなど幅広い世代から絶大な人気を誇っている。

バンド活動と並行して、個人としてはYouTubeチャンネルでのトークや歌唱配信など幅広く活躍。2019年と2024年に『オールナイトニッポン』のスペシャルパーソナリティを担当したが、4月からはレギュラーパーソナリティとしてあらたなチャレンジを行っていく。

木曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』を担当する日向坂46の正源司陽子は、2025年8月に一夜限りの『オールナイトニッポン0（ZERO）』で自身初の冠番組に挑戦。放送中にXでトレンド1位を獲得するなど大きな話題となり、今回のレギュラーパーソナリテ

ィ就任となった。

なお、週替わりパーソナリティがお送りしている金曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』では、HANAと&TEAMがそれぞれ月1回パーソナリティを務めているが、4月以降はHANAが第1金曜日を担当、毎月最終週の&TEAMは4月からメンバーのFUMAをメインパーソナリティに届けていく。

そして、『オールナイトニッポン0（ZERO）』の火曜日を担当する松田好花は、2024年4月から木曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』を担当し、2025年12月には神奈川・パシフィコ横浜で番組イベントを開催するなど存在感を示してきた。2026年2月に日向坂46を卒業したが、4月からは『オールナイトニッポン0（ZERO）』に移り、ラジオを通じて全国のリスナーに声を届けていく。

さらに平日の『オールナイトニッポン0（ZERO）』は3月30日から和歌山放送がネット局に加わり全国36局ネットとなり、土曜日は4月4日から東北放送と中国放送が加わり、29局ネットになることも発表された。

また、4月からも『オールナイトニッポン0（ZERO）』はこれまでと変わらず、月曜日から金曜日は毎日、土曜日は原則、ライブ配信アプリ「17LIVE」でスタジオの様子が映像配信されるほか、放送終了後は17LIVE限定のアフタートークも配信される。

その他曜日のパーソナリティは、2025年度から引き続き、現在レギュラーのパーソナリティが担当する。

時代を象徴するパーソナリティがあらたに加わる2026年度の『オールナイトニッポン』は4月1日からスタート。

■番組情報

ニッポン放送『オールナイトニッポン』

月～土曜： 25:00～27:00

ニッポン放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送

[パーソナリティ]

月曜：山田裕貴

火曜：サカナクション山口一郎（NEW）

水曜：乃木坂46（メインパーソナリティ・井上和

木曜：ナインティナイン

金曜：霜降り明星

土曜：オードリー

ニッポン放送『オールナイトニッポンX（クロス）』

月～木曜：24:00～24時:58 金曜：24:00～25:00

※「オールナイトニッポンJAM」で音声同時配信。

[パーソナリティ]

月曜：FRUITS ZIPPER

火曜：高橋文哉

水曜：JO1（メインパーソナリティ・白岩瑠姫）

木曜：日向坂46・正源司陽子（NEW）

金曜：週替わりパーソナリティ

毎月第1金曜：HANA

毎月最終金曜：&TEAM

ニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』

月～木曜：27:00～28:30 金・土曜：27:00～29:00

ニッポン放送をキーステーションに平日は全国36局ネット、土曜は29局ネットで生放送

※月～金はライブ配信アプリ「17LIVE」との同時生配信 土曜も原則同時生配信

[パーソナリティ]

月曜：キタニタツヤ

火曜：松田好花 (NEW)

水曜：佐久間宣行

木曜：マヂカルラブリー

金曜：三四郎

土曜：週替わりパーソナリティ

毎月最終土曜：ヤーレンズ

■関連リンク

『オールナイトニッポン』番組サイト

https://www.allnightnippon.com/