Stray Kids（ストレイキッズ）フィリックス、ルイ・ヴィトンを着用したエアポートスタイル披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ルイ・ヴィトンのアンバサダーであるStray Kidsのフィリックスが、韓国の仁川国際空港にルイ・ヴィトンを纏って姿を現した。

■ブルーデニムのセットアップにバッグ“ノエ”を合わせたコーディネートで登場

フィリックスは、ブルーデニムのジャケットとパンツのセットアップに、バッグ“ノエ”を合わせた。

1932年の誕生当時のデザインを彷彿させるノエ。前身となったノエは、ガストン-ルイ・ヴィトンがあるシャンパン製造業者から、5本のシャンパンボトルを持ち運びできる堅牢でスタイリッシュなバッグを依頼されたことをきっかけに誕生したもの。

アイコニックなフォルム、高い収納力、ドローストリングといったオリジナルのディテールを保ちながら、モノグラム・キャンバスで現代風にアップデート。調節可能なレザーストラップで、ショルダーバッグとしても楽しめる。

PHOTO BY LOUIS VUITTON

【画像】ルイ・ヴィトンのバッグ「ノエ」

■関連リンク

ルイ・ヴィトン 公式サイト

https://www.louisvuitton.com

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/