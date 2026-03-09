次回（2026年3月16日）のまる見えは・・春は泣いて笑って驚いて！旅立ちのとき門出SP
3月16日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
春は泣いて笑って驚いて！旅立ちのとき門出SP
＜20時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト：
浮所飛貴 (ACEes)
タイムマシーン3号
永島優美
本田望結
山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）
（50音順 敬称略）
エージェント：大野・アティエ(中東担当)、松浦ヴェロニカ（イタリア）
☆アフガニスタンのラッパー少女
夢は有名なラッパーになること！アフガニスタンの武装組織から逃れイラン難民となった16歳の少女が、女性が差別されるアフガニスタンの古いしきたりを変えるべく、自分のラップで世界にメッセージを伝えようとする。はたして、彼女はラップで世界を魅了することができるのか？
女性が公の場で歌うことは許されないイランで、ラッパーになる夢を追い続ける少女のドキュメンタリーをご覧ください。
☆南米国境警備隊
様々な人たちが旅立つ空港。怪しい旅行客と国境警備隊の闘いに密着した人気シリーズの南米版をご紹介。いったいどんな怪しい旅行客がやってくるのか。
☆バチカン市国のスイス衛兵
イタリアの首都ローマの中にある世界で最も小さな国・バチカン市国。
カトリック教会の中心としても知られるこの国で、カラフルな制服をまとい、ローマ教皇に忠誠を誓って命がけで警護するスイス人の衛兵隊がいる。いったいなぜスイス人なのか。約500年の歴史と伝統を受け継ぎ、スイス衛兵を目指す若者たちとローマ教皇に特別な許可を得て密着した、知られざるバチカンの貴重な舞台裏をお見逃しなく。
その他、世界中から集めた旅立ちにまつわる楽しい映像をドドッとご紹介。お楽しみに！