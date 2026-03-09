3月16日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

春は泣いて笑って驚いて！旅立ちのとき門出SP

20時00分〜21時00分

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

浮所飛貴 (ACEes)

タイムマシーン3号

永島優美

本田望結

山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）

（50音順 敬称略）

エージェント：大野・アティエ(中東担当)、松浦ヴェロニカ（イタリア）

☆アフガニスタンのラッパー少女

夢は有名なラッパーになること！アフガニスタンの武装組織から逃れイラン難民となった16歳の少女が、女性が差別されるアフガニスタンの古いしきたりを変えるべく、自分のラップで世界にメッセージを伝えようとする。はたして、彼女はラップで世界を魅了することができるのか？

女性が公の場で歌うことは許されないイランで、ラッパーになる夢を追い続ける少女のドキュメンタリーをご覧ください。

☆南米国境警備隊

様々な人たちが旅立つ空港。怪しい旅行客と国境警備隊の闘いに密着した人気シリーズの南米版をご紹介。いったいどんな怪しい旅行客がやってくるのか。

☆バチカン市国のスイス衛兵

イタリアの首都ローマの中にある世界で最も小さな国・バチカン市国。

カトリック教会の中心としても知られるこの国で、カラフルな制服をまとい、ローマ教皇に忠誠を誓って命がけで警護するスイス人の衛兵隊がいる。いったいなぜスイス人なのか。約500年の歴史と伝統を受け継ぎ、スイス衛兵を目指す若者たちとローマ教皇に特別な許可を得て密着した、知られざるバチカンの貴重な舞台裏をお見逃しなく。

その他、世界中から集めた旅立ちにまつわる楽しい映像をドドッとご紹介。お楽しみに！