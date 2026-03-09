映画館のない島に、あの俳優から贈り物です。

（アナウンス）

「吉永小百合さんです！」

新上五島町のステージに登場したのは、俳優の吉永小百合さんです。

（吉永小百合さん）

「映画を見ていただくというのは、私にとっても大変うれしいこと」

映画館のない五島列島の“ある島”で、語った思いとは…

五島列島の北部に位置し、7つの有人島と60の無人島からなる「新上五島町」。

そこで一番大きなホールに 8日、長い列ができました。

（島民）

「大ファンだから、死に物狂いで(チケットを)とってもらった」

（島民）

「親子3人、それぞれ申し込んだ。当たったのは私だけで超ラッキー。鼻が高い」

（島民）

「お顔を見るのが楽しみ。年をとっても若いから、吉永小百合さん」

約1500人の応募の中から、抽せんで選ばれた870人を招待した “特別上映会”。

（アナウンス）

「吉永小百合さんです！」

（吉永小百合さん）

「こんにちは。吉永小百合です」

五島列島のツバキを生かした地域振興や、環境保全に取り組む『五島の椿プロジェクト』が、常設の映画館が無い「新上五島町」の人へ映画の贈り物をしようと、地域活性事業の一環で企画しました。

プロジェクトをPRする「椿サポーター」を務めるのが、吉永小百合さんです。

（吉永小百合さん）

「映画を見ていただくということは私にとっても大変うれしいことで、きょうはゆっくり楽しんでいただいて、私との距離をグッと近くしてほしい」

上映されたのは、去年10月に公開された吉永さんの主演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』

女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした、登山家 田部井淳子さんの半生を描いた作品です。

舞台あいさつのイベントでは、地域の子どもたちによる伝統の太鼓でのおもてなしも行われ、会場は一体感に包まれました。

（石田町長）

「皆さんニコニコしていて、本当に楽しみにしてきたというのがよく分かった」

『五島の椿プロジェクト』は、五島市出身で、シックスパッドやリファなどの健康美容機器販売で知られる「MTG」創業者 松下 剛社長が発起人となって進められていて、これまでにも五島市で2回の映画上映を行いました。

（MTG 松下 剛社長）

「吉永さんにも、“次は上五島でやりたい” と言っていただいて実現した。離島は特に人口が減少している。その中で東京・大阪・名古屋から、島に帰って来たいと思えるような魅力のある仕事 を作っていきたい」

（吉永小百合さん）

「またいつか(上五島)に伺って、皆さんにお話ししたり、映画を見ていただく機会があるように、元気で頑張っていきたい」

吉永さんが届けた “映画の贈り物”。

五島列島ではこれから、椿の花が咲き誇り、満開の時期を迎えます。