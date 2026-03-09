自信がないのが原因かも。恋愛時に「空回りしがちな女性」に見られる特徴
男性と交際すると、必ずと言っていいほど男性とのすれ違いが生じたり、なんとなく「うまくいかない」と感じたりしていませんか？
そこで今回は、そんな恋愛時に「空回りしがちな女性」に見られる特徴を紹介します。
「男性に嫌われるかも」という不安が拭えない
「彼から嫌われるかも」という不安が拭えない女性ほど、恋愛すると空回りしがち。
そういう女性は男性のちょっとした言動に何か意味があるのではないかと考えて落ち込んでしまうことが多いため、男性としては「自分の何が悪かったか？」が掴めず、関係にストレスを感じてしまうものです。
「男性に合わせよう」という意識が強すぎる
恋愛すると「男性に何でも合わせよう」という気持ちの強い女性は空回りしがち。
そういう女性は男性に合わせることが愛情表現と思っているので、興味のないことでも男性に付き合ったり、男性から嫌なことを言われても聞き流したりなど我慢を重ねているので、無意識の内に「本当はイヤなんだけど」というのが表情や態度に出てしまうのです。
恋愛においてはお互いにストレスを感じない関係作りが大切なので、無理に自分の気持ちを押さえ込んだり、自分だけが我慢しているという状態を作らないように意識しましょう。
今回紹介したように自分に自信がないのが恋愛で空回りしがちな原因となっているので、もし自分に当てはまる部分があると思うなら、ぜひ改善していきましょうね。
