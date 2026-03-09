「やめるつもりだった」は本当？不倫をやめられない男の特徴
「本気じゃない」「いつでもやめられる」と言いながら不倫関係を続けてしまう男性は少なくありません。そんな風に不倫をやめられないのは、思考と行動の癖が固定化しているからこそ。その特徴ははっきりしています。
“今さえ乗り切ればいい”と考えがち
不倫をやめられない男性は、関係が発覚しても、その場をやり過ごすことを優先します。“今さえ乗り切ればいい”と考えがちで根本原因には向き合わず、時間が経てば落ち着くと考えるところがあります。
自分を被害者にする傾向がある
不倫をやめられない男性は、自分を被害者の立場にする傾向も。自分の選択を棚に上げ、「家族が冷たかった」「妻が理解してくれない」など、状況や環境のせいにするでしょう。
刺激が生活の一部になっている
不倫がストレス発散や承認欲求の補填になっている男性も、なかなかやめることができません、不倫が“娯楽”に近い位置づけになってしまっているので、やめる理由が弱くなります。
環境を変えようとしない
不倫が発覚しても、相手の連絡先を残す、偶然会える状況もそのままなど環境を変えようとしない男性も不倫をやめることができません。不倫は意志だけでやめられるものではなく、環境を本気で変えることが必要です。
不倫をやめられない男性は、思考も環境も変えないから、行動も変わらないというループに入っているもの。見極めるべきは不倫発覚後の男性の選択です。 ※画像は生成AIで作成しています
