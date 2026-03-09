TRFのDJ KOO（64）がアイドルグループ「Bright Charm」に新曲「SHINNIN BABY〜BEATでとりKOO〜」（春ごろ配信リリース予定）を提供した。9日、都内でコラボパフォーマンスしてお披露目し「DJの仲間も“これはアガります”と言っていた」と80年代のユーロビートをイメージしたという一曲に満足げな表情を見せた。

メンバーの霧島あぁや（年齢非公表）はTRFの大ファンだといい、「KOOさんのYouTubeを見ていて、受験の時はKOOさんのDJの曲を聞いて気持ちを上げていた」と回想。この日が初対面で「うれしすぎて、目が合った瞬間号泣しました」とはにかんだ。DJ KOOは「そういう涙だったんだね。めちゃ“うれしみDO DANCE”ですね」とご満悦だった。

メンバーの第一印象を聞かれたDJ KOOは「うるさいアイドルグループだな」とぶっちゃけ、苦笑い。「初めてだから“いつあいさつしに行こうかな”“いつあいさつ来てくれるかな”と思っていたら隣でガヤガヤガヤガヤ。“これは楽しみだな”と思っていたら、みんなの笑顔や個性がキラッキラ。サングラスかけてて良かったと思うくらい、素敵なまぶしさでした」と賛辞を送った。

自身はアイドルフェ「KOOmic idol Festa」を主催しており「一緒にライブやりたいですね。ぜひとも出てほしい」とラブコールを送った。