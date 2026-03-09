¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¡ÊÆ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÃ¯¡Ö¶õ¿¶¤êÎ¨¤¬¹â¤¤¡×
¡¡¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤ò¹¹¿·¡£WBCÊÆ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ç¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¼ï»ÔÅê¼ê¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î27ºÐ±¦ÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡7Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£8Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤â8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¥¤¥Ë¥ó¥°2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¿¶¤êÎ¨¤¬¹â¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤ÏÀèÈ¯¤ÎÅê¼ê¤À¤¬¡¢Á°¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤ÎµÈ°æÍý¿Í»á¤¬¾ÍèÅª¤ÊÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï8²ó¸ÇÄê¤«¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£