53歳の誕生日迎えた川越シェフ、おちゃめな近影公開に反響「おめでとうございます」「かわいいw」「めっちゃ若い」
7日に53歳の誕生日を迎えた、料理人の川越達也シェフのインスタグラムが9日に更新され、スタッフらに誕生日を祝福される近影の動画が公開された。
【動画】「かわいいw」「めっちゃ若い」53歳の“おちゃめ”な近影が公開された川越シェフ
投稿では、テーブルに座り、豪華な“特製ケーキ”を前にした川越シェフが、スタッフから「HAPPY BIRTHDAY」と記されたタスキをかけられ、さらには青いパーティー帽子が頭の上に乗せられ、「53」の数字を示すバルーンがスタッフの手によって頭の両脇に“飾られた”状態でロウソクの火を吹き消すというおちゃめな光景が動画で披露された。
また公式YouTubeにおいては、スタッフによる“バースデーサプライズ”の全ぼうが公開。約11分の動画で、川越シェフが驚きのあまり室内で靴を脱ぎ忘れスタッフに「賃貸ですよ！」とツッコミを受ける場面や、ケーキを食べながら「53歳の抱負」を語る様子、「ギネスに挑戦」と称し生卵の片手割りに挑戦する様子などが収められている。
コメント欄では「かわいー ケーキ美味しそうですね」「今年もぶっ飛びメンバーとワチャワチャしながら楽しい一年に」「おめでとうございます 良い53歳にしてくださいね」「シェフのリアクション可愛くてドッキリ好きなんだよね」「ビビりすぎて土足なのかわいいw」「川越さんめっちゃ若いので同じ学年なの忘れてました笑」などの声が寄せられている。
