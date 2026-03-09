下地を変えるだけで肌印象が変わる。大人肌に透明感とツヤを仕込む「春の優秀プライマー」２選
ベースメイクの仕上がりは、下地で大きく変わります。ファンデーションのノリや肌の印象を左右する重要なステップだからこそ、アイテム選びは丁寧にしたいところ。特に春は乾燥やくすみ、色ムラが気になりやすい季節でもあります。そこで今回は、大人のベースメイクをぐっと底上げしてくれる春のおすすめプライマーを厳選して紹介。透明感や血色感を自然に引き出し、思わず「肌きれい」と褒められるような仕上がりを叶えてくれるアイテムをチェックしていきましょう。
肌印象を明るく整える「シュウウエムラ」の褒められプライマー
2026年3月4日に全国発売されたばかりのシュウウエムラのプライマー「アンリミテッド ブロック ブースター アドバンスト」から、おすすめカラーを２色紹介します。実際に試してみると、「ベースメイク変えた？」「肌きれい」と声をかけられることが増え、肌印象の変化を実感できました。
▲シュウウエムラ「アンリミテッド ブロック ブースター アドバンスト」 SPF50+ PA+++ 全４色 30ml 各￥5,830（税込）
忙しい大人肌に寄り添う設計で、ビタミンC誘導体やナイアシンアミドなどの美容成分を配合。メイクをしながら肌を保護し、ハリ感やツヤ感を引き出してくれます。中でもおすすめは「エナジーフレッシュ」。肌を明るく整えるだけでなく自然な血色感もプラスされ、くすみや色ムラが目立ちにくい、いきいきとした印象の肌へ導いてくれます。
保湿力アップで話題。「＆be」の人気UVプライマーがリニューアル
発売当初から人気の高かった＆beの「UVプライマー リッチモイスト」がリニューアルし、SNSでも注目を集めています。特に乾燥しやすい大人肌に嬉しいのが、保湿力が119%アップしている点です。
▲＆be「UVプライマー リッチモイスト」 全３色 SPF50+ PA++++ 各￥3,080（税込）
AI技術を活用して導き出された次世代ペプチドを日本で初めて配合。ハリ感や透明感、血色感を引き出しながら肌コンディションを整えます。中でも「ピーチグロウ」はビタミンB5誘導体とパンテノール配合でうるおいをキープしながら肌バリアをサポート。「スカイグロウ」にはCICA成分が配合され、ゆらぎやすい肌を穏やかに整えてくれます。光を自然に反射して、フィルターをかけたようななめらかな肌印象を演出してくれるのも魅力です。
春メイクは“下地の仕込み”で肌印象が変わる
春のベースメイクは、ファンデーションを重ねるよりも下地で肌印象を整えることがポイント。透明感や血色感を自然に仕込めるプライマーを選ぶことで、肌全体が明るく見え、軽やかな印象に仕上がります。新作コスメが続々登場する季節だからこそ、ベースメイクを見直して春らしいツヤ肌を楽しんでみてください。＜text＆photo：Chami＞
