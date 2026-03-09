効率良く仕事を進められる人と、いつも時間に追われている人。その差って何？
同じように仕事を抱えているのに、効率良く進めて早く終わらせてしまう人と、常に時間に追われている人がいるでしょう。その違いは、能力や集中力の差だけではありません。実は“仕事の扱い方”にあります。
すぐに取りかかっていない
追われている人ほど、すぐに取りかからずに頭の中で整理してから動こうとします。その間に時間は過ぎます。仕事が早い人は、まず着手して、効率良くこなすための方法を探し出そうとするでしょう。
優先順位が曖昧
急ぎのものから手をつけると、重要な仕事が後回しになるケースも。効率良く仕事を進める人は、「今日やるべきこと」「明日以降に回していいもの」を仕事開始前に決めています。やらないことを決めるのも、効率を上げる鍵です。
抱え込みすぎている
人に頼んだり任せていいことまで自分で抱え込んでいませんか？追われる人ほど「自分が…」「自分なら…」と思いがち。効率良く仕事を進める人は、他の人に任せていいという判断を的確にでき、自分のための時間を確保します。
着手の早さ、優先順位、手放し方の３つを整えるだけで、仕事の流れは変わります。まずは明日“やること”と“やらないこと”を決めてみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っているのに報われない人と、きちんと評価される人。その差って何？