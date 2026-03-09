「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ オーストラリア代表−韓国代表」（９日、東京ドーム）

日本が先に準々決勝進出を決め、Ｃ組の残る１枠をかけた韓国、オーストラリア、台湾による争いが熾烈かつ複雑。３チームが２勝２敗で並んだ場合は「失点率」で決まるルール。韓国が２位となるためには、このオーストラリア戦で「５点差以上をつけて勝ち、２失点以内に抑える」ことが絶対条件となる。

六回終了時で韓国が６点を挙げて大量リードも、５回にソロ被弾で失った１点が重くのしかかり…。

残りイニング、韓国が許される失点は１点だけで、２ラン被弾しただけで試合中に即敗退が決定する緊迫試合となっている。

ネットでも「６点取ったのに２ラン一発で韓国終了ヤバすぎｗ集中力もたねえよｗ」「２ランで終わる」「２ラン打たれたら終わりなんだもんな…プレッシャーえぐすぎる」「マジで緊張する」「怖すぎる」との投稿が集まっている。

韓国は六回、七回とも走者を背負うも併殺でピンチを切り抜けた。